У Польщі заявили про готовність долучитися до виробництва ракет до Patriot

Польща запропонувала США створити спільне з Україною виробництво ракет до систем протиповітряної оборони Patriot з розміщенням його на польській території як безпечному майданчику.

Про це сказала заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька під час візиту до Вашингтона, цитує PAP, пише "Європейська правда".

Собковяк-Чарнецька заявила, що "ідея полягає в тому, щоб це виробництво здійснювалося в безпечному місці".

"Пропозиція, яку я сьогодні зробила від імені Польщі, враховує певні занепокоєння американської сторони. Ми запропонували, щоб це була співпраця у тристоронньому форматі – між Сполученими Штатами, Україною та Польщею, адже йдеться про забезпечення безпеки цього виробництва, щоб воно здійснювалося у безпечному місці", – сказала вона.

Заступниця міністра національної оборони Польщі пояснила, що ініціатива є відповіддю на заяву Трампа, який під час саміту НАТО повідомив про готовність розглянути можливість виробництва компонентів для систем Patriot у співпраці з Україною.

Вона наголосила, що ракети до Patriot є одним із найбільш потрібних видів озброєння у світі, тому Польща прагне долучитися до їхнього спільного виробництва.

Нагадаємо, під час публічної частини зустрічі американського президента Дональда Трампа й Володимира Зеленського на полях саміту НАТО 8 липня президент США заявив, що Штати нададуть Україні право виготовляти Patriot.

Пізніше Зеленський зазначив, що після політичної домовленості з Трампом про ліцензію на виробництво Patriot має початися технічна робота для її втілення.

За даними ЗМІ, виробництво американських ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot для України, найімовірніше, буде організовано в якійсь європейській країні, зокрема розглядається варіант з Німеччиною.