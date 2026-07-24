В Польше заявили о готовности присоединиться к производству ракет для Patriot

Польша предложила США наладить совместное с Украиной производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot с размещением его на польской территории в качестве безопасной площадки.

Об этом заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая во время визита в Вашингтон, цитирует PAP, пишет "Европейская правда".

Собковяк-Чарнецкая заявила, что "идея заключается в том, чтобы это производство осуществлялось в безопасном месте".

"Предложение, которое я сегодня выдвинула от имени Польши, учитывает определенные опасения американской стороны. Мы предложили, чтобы это было сотрудничество в трехстороннем формате – между Соединенными Штатами, Украиной и Польшей, ведь речь идет об обеспечении безопасности этого производства, чтобы оно осуществлялось в безопасном месте", – сказала она.

Заместитель министра национальной обороны Польши пояснила, что эта инициатива является ответом на заявление Трампа, который во время саммита НАТО сообщил о готовности рассмотреть возможность производства компонентов для систем Patriot в сотрудничестве с Украиной.

Она подчеркнула, что ракеты для Patriot являются одним из самых востребованных видов вооружения в мире, поэтому Польша стремится присоединиться к их совместному производству.

Напомним, во время публичной части встречи американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО 8 июля президент США заявил, что США предоставят Украине право производить Patriot.

Позже Зеленский отметил, что после политической договоренности с Трампом о лицензии на производство Patriot должна начаться техническая работа по ее реализации.

По данным СМИ, производство американских ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot для Украины, скорее всего, будет организовано в какой-либо европейской стране, в частности рассматривается вариант с Германией.