В Испании объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабных лесных пожаров

Правительство Испании объявило чрезвычайную ситуацию на национальном уровне из-за масштабных лесных пожаров, охвативших западную часть региона Мадрид и угрожающих соседней провинции Авила.

Об этом пишет El Pais, передает "Европейская правда".

Решение было принято после того, как в западной части Мадрида одновременно вспыхнули три пожара – два в районе Вилья-дель-Прадо и ещё один в Сан-Мартин-де-Вальдейглесиас.

Из-за сложных погодных условий, высоких температур и сильного ветра региональные службы не смогли самостоятельно справиться с ситуацией.

По данным властей, из-за пожаров в Мадриде было эвакуировано более 10 тысяч человек. К ликвидации последствий привлекли более 270 специалистов и около 40 единиц наземной техники, а также подразделения UME.

В Испании отмечают, что объявление чрезвычайной ситуации такого уровня является исключительной мерой. Последний раз третий уровень общенационального реагирования вводился в 2025 году во время масштабного отключения электроэнергии.

На территории страны в настоящее время продолжается ряд лесных пожаров. Самый масштабный из них, к северу от Мадрида, опустошил более 30 гектаров территории.

23 июля в Испании из-за пожара приостановили движение на скоростной железнодорожной ветке между Мадридом и Барселоной.