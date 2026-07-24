В Италии готовят снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет

Итальянское правительство одобрило законопроект о снижении возраста уголовной ответственности до 14 лет в целях борьбы с растущей преступностью среди несовершеннолетних.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Утвержденный правительством Италии законопроект предусматривает, что подростки могут быть привлечены к уголовной ответственности с 14-летнего возраста, и судьям больше не нужно будет доказывать в каждом конкретном случае, осознавал ли правонарушитель свои действия.

"Те, кто совершает ошибки, должны нести ответственность за свои действия, даже если это несовершеннолетние. Если кто-то нападает, грабит, разрушает – он всегда должен понести последствия, даже если этим людям по 15–16 лет", – заявила премьер-министр Джорджа Мелони.

Она добавила, что "жесткость без альтернатив – не выход, но альтернативы без жесткости проблемы не решают".

Рост преступности среди несовершеннолетних становится распространенной проблемой для многих стран Европы. Так, для Швеции и Дании в последние годы стало вызовом вербовка шведских подростков криминальными группировками для выполнения различных "заданий" на территории Дании.

В связи с этой тенденцией в Швеции заговорили о снижении возраста уголовной ответственности, который сейчас составляет 15 лет.

В 2025 году в норвежской столице Осло после взрыва гранаты задержали трех несовершеннолетних, одному из которых было 13 лет.