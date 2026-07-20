Поляки не бачать антиукраїнського Чарнека найкращим кандидатом у прем’єри від "ПіС"

Більшість поляків вважають, що найкращим кандидатом у прем’єри від опозиційної партії "Право і справедливість" був би експрем’єр Матеуш Моравецький, а не Пшемислав Чарнек, якого партія вже оголосила своїм кандидатом та який уособлює антиукраїнський курс.

Про це свідчить опитування IBRiS на замовлення Wirtualna Polska, пише "Європейська правда".

На тлі напруженості, що триває в партії "Право і справедливість" між таборами ворогуючих фракцій експрем’єра Моравецького та кандидата у прем’єри Чарнека, у поляків запитали, хто краще підійшов би на посаду прем’єр-міністра від партії Ярослава Качинського.

"Хто був би кращим кандидатом від "ПіС" на посаду прем’єр-міністра: Матеуш Моравецький чи Пшемислав Чарнек?" – так звучало поставлене запитання.

В опитуванні переконливу перемогу здобув Моравецький, за якого проголосували 40% респондентів. За Чарнека проголосували 18%. Водночас найбільшу групу становили нерішучі: відповідь "не знаю/важко сказати" дали 41,3% опитаних.

Однак прихильники опозиції ("ПіС", "Разом", обидві "Конфедерації") продемонстрували більш зрівноважені відповіді. Серед них також перемагає Моравецький (37%), у той час як за Чарнека проголосували 36%. 27% опитаних не мають думки щодо цього.

Опитування було проведено 16–17 липня 2026 року на загальнонаціональній вибірці з 1000 дорослих поляків. Максимальна похибка становить 3 процентні пункти. Було застосовано метод, що поєднує телефонні та інтернет-опитування.

Нагадаємо, після нещодавніх заяв Чарнека, що Польща мала би "змусити ЄС" зупинити фінансування зброї для України та її відбудови, вимагаючи поступок в історичних питаннях, Ярослав Качинський розкритикував його.

Опісля Чарнек запевнив у відсутності розбіжностей з Качинським, після того, як той розкритикував його заклики про припинення допомоги Україні.

Заява Чарнека про можливість шантажу України зупинкою західної військової допомоги виявилася шоком для партії "ПіС" навіть у її нинішньому стані. Тепер заміна кандидата у прем’єри від "ПіС" на парламентських виборах 2027 року виглядає цілком імовірним сценарієм.

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