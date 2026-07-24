Сибіга розповів про розмову з очільницею МЗС Угорщини

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про телефонну розмову з угорською колегою Анітою Орбан.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Cибіга повідомив, що у розмові з Анітою Орбан розповів їй про ситуацію з ударами РФ по українських містах і спроби Кремля "взяти у заручники глобальну продовольчу безпеку" блокуванням судноплавства у Чорному морі.

I had a constructive conversation with Hungary’s Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs @_OrbanAnita.



I briefed my colleague in detail on Russia's relentless brutal attacks against peaceful Ukrainian cities and Kremlin’s attempts to hold global food security hostage… pic.twitter.com/pbnvlft6xD – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 24, 2026

"Така морська ескалація з боку Росії потребує скоординованої відповіді. Обговорили, як Україна та Угорщина можуть співпрацювати, разом з нашими партнерами, для посилення й гарантування глобальної продовольчої безпеки", – зазначив він.

Крім того, говорили про "міжнародні ініціативи, зосереджені на посиленні міжрегіональної співпраці і сприяння добробуту Карпатського регіону, з особливою увагою до Карпатської інтеграційної ініціативи".

У питанні нацменшин Сибіга зазначив, що Україна налаштована "продовжувати конструктивний діалог, що сприятиме подальшому посиленню українсько-угорських відносин".

Він додав, що міністри домовилися продовжити роботу над організацією зустрічі президента України Володимира Зеленського і прем’єра Угорщини Петера Мадяра.

Нагадаємо, за даними "ЄвроПравди" від джерел, через позицію Угорщини питання відкриття переговорних кластерів 2 і 3 для України відклали до вересня.

Угорщина раніше блокувала відкриття для України кластерів 2-6 на технічному рівні, але досить швидко погодилась зняти вето з кластера 6.

Детальніше на цю тему – у статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.