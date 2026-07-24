Сибига рассказал о разговоре с главой МИД Венгрии

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига сообщил о телефонном разговоре со своей венгерской коллегой Анитой Орбан.

Как сообщает "Европейская правда", он опубликовал заявление в своем X.

Сибига сообщил, что в разговоре с Анитой Орбан рассказал ей о ситуации с ударами РФ по украинским городам и попытках Кремля "взять в заложники глобальную продовольственную безопасность" путем блокирования судоходства в Черном море.

"Такая морская эскалация со стороны России требует скоординированного ответа. Мы обсудили, как Украина и Венгрия могут сотрудничать вместе с нашими партнерами для укрепления и обеспечения глобальной продовольственной безопасности", – отметил он.

I had a constructive conversation with Hungary’s Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs @_OrbanAnita.



I briefed my colleague in detail on Russia's relentless brutal attacks against peaceful Ukrainian cities and Kremlin’s attempts to hold global food security hostage… pic.twitter.com/pbnvlft6xD – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 24, 2026

Кроме того, обсуждались "международные инициативы, направленные на укрепление межрегионального сотрудничества и содействие благополучию Карпатского региона, с особым вниманием к Карпатской интеграционной инициативе".

По вопросу национальных меньшинств Сибига отметил, что Украина настроена "продолжать конструктивный диалог, который будет способствовать дальнейшему укреплению украинско-венгерских отношений".

Он добавил, что министры договорились продолжить работу над организацией встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра.

Напомним, по данным "ЕвроПравды" из источников, из-за позиции Венгрии вопрос об открытии переговорных кластеров 2 и 3 для Украины отложен до сентября.

Венгрия ранее блокировала открытие для Украины кластеров 2–6 на техническом уровне, но довольно быстро согласилась снять вето с кластера 6.

Подробнее на эту тему – в статье Чего хочет Венгрия. Все о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере.