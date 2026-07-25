В Іспанії попередили, що сильний вітер може погіршити ситуацію з пожежами

У суботу в Іспанії посилиться вітер із поривами до 60 км/год, що, як попередили у Міністерстві внутрішніх справ, ускладнить боротьбу з лісовими пожежами, які виходять з-під контролю на захід від Мадрида.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Дві окремі лісові пожежі в Мадридському регіоні в п’ятницю об’єдналися в одну величезну пожежу, але поки що вони не злилися з іншою пожежею в Авілі, що в сусідньому регіоні Кастилія-і-Леон.

Як повідомило міністерство в суботу, пожежі змусили понад 30 тисяч людей покинути свої домівки в Мадридському регіоні, а понад 20 тисяч – залишатися в своїх будинках.

Іспанські посадовці назвали цю пожежу найгіршою в історії регіону.

Як відомо, через пожежі довкола Мадрида у регіоні оголосили надзвичайний стан. Наймасштабніша пожежа північніше столиці спустошила понад 30 гектарів.