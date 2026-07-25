В Испании предупредили, что сильный ветер может усугубить ситуацию с пожарами

В субботу в Испании усилится ветер с порывами до 60 км/ч, что, как предупредили в Министерстве внутренних дел, затруднит борьбу с лесными пожарами, выходящими из-под контроля к западу от Мадрида.

Об этом сообщает Reuters, передает "Европейская правда".

Два отдельных лесных пожара в Мадридском регионе в пятницу объединились в один огромный пожар, но пока они не слились с другим пожаром в Авиле, что в соседнем регионе Кастилия-и-Леон.

Как сообщило министерство в субботу, пожары вынудили более 30 тысяч человек покинуть свои дома в Мадридском регионе, а более 20 тысяч – оставаться в своих домах.

Испанские власти назвали этот пожар самым страшным в истории региона.

Как известно, из-за пожаров вокруг Мадрида в регионе объявили чрезвычайное положение. Самый масштабный пожар к северу от столицы опустошил более 30 гектаров.