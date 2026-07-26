У Міноборони Румунії виступили проти дезінформації після інцидентів з російськими дронами

Виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце відреагував на "дезінформацію" щодо способу та часу, коли пілоти втрутилися, щоб збити два російські дрони, що вторглися в повітряний простір Румунії, вартості операції, а також щодо того, що він перебував у відпустці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

"Я бачу, що деяких із тих, хто називає себе "сувереністами", більше турбує те, що румунська армія виконала свій обов’язок, ніж той факт, що російські дрони порушили наш повітряний простір", – заявив Міруце, після чого по черзі спростував заяви, що з’явилися у публічному просторі, які він класифікує як "неправдиві".

"Румунія продемонструвала просту річ: вона захищає свою територію й рішуче реагує, а наявні на сьогодні можливості румунської армії, з огляду на даний контекст, зробили можливим успішне втручання. Кордони, повітряний простір та суверенітет Румунії не підлягають обговоренню. НАТО функціонує, румунська армія виконує свій обов’язок на повну міру з тим, що має у своєму розпорядженні, і ми продовжуватимемо інвестувати в захист громадян, національної території та східного флангу Альянсу", – сказав він.

Так, щодо твердження, що "дорогі ракети були випущені по дешевих дронах", міністр наголошує, що розрахунок не проводиться "шляхом порівняння ціни ракети з ціною дрона".

"У цьому рівнянні враховуються життя людей та безпека громад, які ми захищаємо, а це – безцінне. Ми використовуємо наземні засоби протиповітряної оборони, але їхня дальність обмежена. Так, літаки F-16 не були розроблені для таких місій. Саме тому вони є крайнім заходом, до якого вдаються, коли необхідно захистити населення та інфраструктуру", – пояснює міністр.

Він додав, що водночас "було запущено найприскоренішу програму оснащення та модернізації румунської армії з виробництвом у Румунії".

Щодо твердження, яке поширюється у публічному просторі, нібито безпілотник "блукав по Румунії", а пілоти відкрили вогонь "занадто пізно", Міруце наголосив, що з моменту вторгнення в повітряний простір Румунії безпілотник перебував під постійним наглядом.

"Перехоплення було здійснено саме в той момент, коли склалися необхідні умови для його безпечного збиття. Вчора це зайняло більше часу, сьогодні – лише кілька хвилин. Відповідальність міністра та військових полягає не лише в тому, щоб збити ціль, а й у тому, щоб зробити це, використовуючи наявні засоби, не наражаючи на небезпеку життя людей", – пояснив він.

Щодо звинувачень на його адресу, згідно з якими він "був у відпустці", коли "прилетіли дрони", Раду Міруце відповів, що так, він був у відпустці, але "навіть у відпустці" він "залишався міністром оборони". "Відповідальність за безпеку Румунії не призупиняється, коли ти їдеш у відпустку, і не залежить від твоєї фізичної присутності в кабінеті. Протягом останніх місяців ми продемонстрували – не гаслами, а рішеннями та результатами – що Міністерство оборони функціонує безперервно. Існують процедури, ланцюги командування та підготовлені фахівці, які діють 24 години на добу, і коли ситуація цього вимагає, я негайно втручаюся", – каже Міруце.

Міністр оборони зазначає, що Румунія "сьогодні краще підготовлена, ніж рік тому".

"Я закликаю громадськість отримувати інформацію з офіційних та надійних джерел і з обережністю ставитися до гучних заяв, позбавлених контексту та ґрунтовності", – додав міністр.

Нагадаємо, президент Румунії Нікушор Дан раніше повідомив, що 25 липня близько 08:30 за місцевим часом за 10 км на захід від міста Сфинту-Георге збили ворожий дрон.

У Міністерстві оборони згодом уточнили, що цей дрон збив той самий пілот, який у п’ятницю збив інший дрон.

Йдеться про інцидент 24 липня румунські військові вперше збили з винищувача дрон, що полетів вглиб території країни.

Румунські військові топпосадовці повідомили, що збитий дрон візуально ідентифікували як апарат типу "Шахед".