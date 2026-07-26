В Германии считают, что нападение на ЛГБТ-прайд в Берлине было исламистским терактом

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что немецкие следователи классифицируют смертельный наезд автомобиля на участников прайда в Берлине как исламистский теракт.

Об этом пишет ntv, передает "Европейская правда".

Глава МВД Германии заявил, что на данный момент все доказательства, связанные с нападением на ЛГБТ-прайд в субботу вечером, в результате которого погиб человек, указывают на исламистский теракт.

Согласно выводам следователей, подозреваемый в нападении был радикализирован и принадлежит к исламистской группировке. Добриндт заявил, что ожидает, что генеральный прокурор в воскресенье подготовит передачу дела на федеральный уровень.

"Мы имеем дело с подозреваемым в совершении преступления, который ранее привлекал к себе внимание большим количеством уголовных преступлений, радикализацией и связями с исламистскими группировками", – сказал Добриндт во время пресс-конференции недалеко от места нападения.

По словам министра, подозреваемый ранее был приговорен к одному году и десяти месяцам условного срока, приговор, который обжаловала прокуратура.

Добриндт также сообщил, что злоумышленник является гражданином Германии. Он имеет ливанское происхождение; его мать получила немецкое гражданство в 2002 году.

Напомним, вечером 25 июля в Берлине один человек погиб, а 16 человек получили травмы после того, как автомобиль въехал в толпу во время одного из крупнейших в Европе мероприятий ЛГБТ+.

В Германии продолжают розыскивать мужчину, который наехал на толпу во время ЛГБТ-прайда в Берлине.