Полиция застрелила напавшего на ЛГБТ-прайд в Берлине

Немецкая полиция вечером 26 июля застрелила подозреваемого в смертельном наезде автомобиля на участников ЛГБТ-прайда в Берлине.

Об этом говорится в заявлении берлинской полиции в X, сообщает "Европейская правда".

Правоохранители обнаружили подозреваемого около 18:00 в воскресенье на садовых участках в районе Берлин-Шпандау.

В заявлении полиции указано, что 21-летний мужчина бросился с холодным оружием на полицейских-спецназовцев, а те в ответ применили огнестрельное оружие.

"Мужчина получил в результате этого смертельные ранения и скончался на месте. Расследование продолжается", – добавили правоохранители немецкой столицы.

Напомним, вечером 25 июля в Берлине один человек погиб, а 16 человек получили травмы после того, как автомобиль въехал в толпу во время одного из крупнейших в Европе мероприятий ЛГБТ+.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что немецкие следователи классифицируют смертельный наезд автомобиля на участников прайда в Берлине как исламистский теракт.