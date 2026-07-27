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ЗМІ: Польща розпочала співпрацю з Францією у справі, пов’язаній з Епштейном

Новини — Понеділок, 27 липня 2026, 08:42 — Уляна Кричковська-Богданова

Польські прокурори, які розслідують скандал навколо покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, розпочали співпрацю з французькими прокурорами. 

Про це стало відомо RMF24, пише "Європейська правда".

Як стало відомо польському радіо, це пов’язано з розслідуванням у Франції діяльності покійного модельного агента, якого підозрюють у торгівлі людьми, Жана-Люка Брунеля. 

Зазначається, що польські прокурори направили своїм французьким колегам європейський ордер на розслідування. Метою є отримання документів та доказів, зібраних під час французького розслідування щодо Брунеля та його спільників. 

Польське радіо стверджує, що запит уже частково виконано.

Жан-Люк Брунель покінчив життя самогубством у паризькій в’язниці у 2022 році.

Варто зазначити, що кілька днів тому під Парижем знайшли мертвим агента моделей, який пов’язаний із Епштейном.

У лютому прокуратура Парижа оголосила про початок масштабних розслідувань щодо торгівлі людьми та фінансових шахрайств серед контактів Епштейна.

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Польща Франція Епштейн кримінал
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