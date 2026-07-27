СМИ: Польша начала сотрудничество с Францией по делу, связанному с Эпштейном

Польские прокуроры, расследующие скандал вокруг покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, начали сотрудничество с французскими прокурорами.

Об этом стало известно RMF24, пишет "Европейская правда".

Как стало известно польскому радио, это связано с расследованием во Франции деятельности покойного модельного агента, подозреваемого в торговле людьми, Жана-Люка Брунеля.

Отмечается, что польские прокуроры направили своим французским коллегам европейский ордер на расследование. Цель – получение документов и доказательств, собранных в ходе французского расследования в отношении Брунеля и его сообщников.

Польское радио утверждает, что запрос уже частично выполнен.

Жан-Люк Брунель покончил жизнь самоубийством в парижской тюрьме в 2022 году.

Стоит отметить, что несколько дней назад под Парижем нашли мертвым агента модельного агентства, связанного с Эпштейном.

В феврале прокуратура Парижа объявила о начале масштабных расследований по делам о торговле людьми и финансовых махинациях среди знакомых Эпштейна.