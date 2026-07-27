У Польщі ліквідували виробництво наркотиків: підозрюваний був у розшуку Інтерполу

У Польщі ліквідували підпільну лабораторію з виробництва мефедрону, а також затримали громадянина Молдови, якого розшукувала Інтерпол.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Операцію провели у польському місті Йозефув, де ліквідували професійну лабораторію з виробництва синтетичних наркотиків. Під час операції поліція затримала 25-річного громадянина Молдови, який перебував у розшуку за "червоним повідомленням" Інтерполу.

У приміщенні правоохоронці виявили повністю обладнану виробничу лінію для виготовлення мефедрону. Як зазначається, там знаходилися реактори, змішувальні пристрої, нагрівальне обладнання та професійна система вентиляції.

Також поліцейські вилучили захисний одяг – спеціальні комбінезони та маски, які використовували під час роботи з небезпечними речовинами.

Через значну кількість хімікатів на місце викликали Спеціалізовану групу хімічного порятунку Державної пожежної служби. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 20 кг готового мефедрону, ще 10 кг речовини на стадії кристалізації, а також десятки літрів хімічних прекурсорів (речовини, що беруть участь у хімічній реакції, яка призводить до утворення цільової речовини).

Затриманий громадянин Молдови, як з’ясувалося, розшукувався правоохоронними органами своєї країни за злочини, пов’язані з наркотиками. Йому вже висунули звинувачення у виготовленні та зберіганні значних обсягів наркотичних речовин.

За клопотанням прокуратури суд ухвалив рішення про тимчасовий арешт підозрюваного. Наразі розслідування триває.

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