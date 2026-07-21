В Італії під час масштабної операції вилучили кокаїну на 250 млн євро

В Італії у порту Вадо-Лігуре відбулося чергове масштабне вилучення кокаїну завдяки співпраці між Фінансовою гвардією (Guardia di Finanza) та Агентством з митних питань та монополій (ADM).

Про це повідомляє Il Sole 24 Ore, пише "Європейська правда".

В рамках операції було перехоплено рефрижераторний контейнер з Еквадору, в якому серед піддонів з бананами було приховано майже 800 кілограмів кокаїну високої чистоти.

Це одне з найбільших вилучень за останні роки в цьому порту, що відбулося лише через кілька тижнів після аналогічної операції, в результаті якої було вилучено понад три центнери кокаїну.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків становить близько 250 мільйонів євро.

Ця операція є частиною постійних і цілеспрямованих зусиль у боротьбі з міжнародним наркотрафіком, спрямованих, серед іншого, на захист найбільш вразливих верств населення.

У квітні у кількох супермаркетах у Нідерландах виявили пакунки з наркотиками у вантажах бананів, що прибули до магазинів.

В Британії виявили кокаїн на 9,4 млн доларів у партії спідньої білизни.