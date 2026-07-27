В Польше ликвидировали наркопроизводство: подозреваемый находился в розыске Интерпола

В Польше ликвидировали подпольную лабораторию по производству мефедрона, а также задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого Интерполом.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Операция была проведена в польском городе Йозефув, где ликвидировали профессиональную лабораторию по производству синтетических наркотиков. В ходе операции полиция задержала 25-летнего гражданина Молдовы, который находился в розыске по "красному уведомлению" Интерпола.

В помещении правоохранители обнаружили полностью оборудованную производственную линию для изготовления мефедрона. Как отмечается, там находились реакторы, смесительные устройства, нагревательное оборудование и профессиональная система вентиляции.

Также полицейские изъяли защитную одежду – специальные комбинезоны и маски, которые использовались при работе с опасными веществами.

Из-за значительного количества химикатов на место вызвали Специализированную группу химического спасения Государственной пожарной службы. В ходе обысков правоохранители изъяли около 20 кг готового мефедрона, ещё 10 кг вещества на стадии кристаллизации, а также десятки литров химических прекурсоров (вещества, участвующие в химической реакции, приводящей к образованию целевого вещества).

Задержанный гражданин Молдовы, как выяснилось, разыскивался правоохранительными органами своей страны за преступления, связанные с наркотиками. Ему уже предъявлены обвинения в изготовлении и хранении значительных объемов наркотических веществ.

По ходатайству прокуратуры суд принял решение о временном аресте подозреваемого. В настоящее время расследование продолжается.

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