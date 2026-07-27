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Президент Чехии "поработал" фотографом на гонках "Формулы-1" в Венгрии

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Новости — Понедельник, 27 июля 2026, 13:55 — Уляна Кричковская-Богданова

Президент Чехии Петр Павел прибыл на Гран-при Венгрии, один из этапов "Формулы-1", и был там в числе фотографов гонок.

Об этом пишет Idnes, передает "Европейская правда".

Как отмечается, чешский президент, известный своим увлечением фотографией и гонками, приехал со своим собственным фотооборудованием. 

Фото: Idnes
Фото: Idnes

В прошлом году он также фотографировал ралли "Дакар", а в этом году – гонку "24 часа Ле-Мана" во Франции и Гран-при байкерских гонок в чешском Брно.

На соревнованиях, завершившихся победой Ландо Норриса из команды McLaren, Павел также встретился с венгерским премьер-министром Петером Мадьяром.

В 2024 году, когда американский президент Дональд Трамп ещё был кандидатом на пост лидера США, он в рамках своей предвыборной кампании на некоторое время взял на себя роль работника McDonald's – в ответ на упоминания его соперницы Камалы Харрис о том, что она в студенческие годы подрабатывала там.

В феврале 2026 года лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденох поработала на кухне McDonald's.

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Чехия Павел Венгрия
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