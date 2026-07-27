Президент Чехии "поработал" фотографом на гонках "Формулы-1" в Венгрии

Президент Чехии Петр Павел прибыл на Гран-при Венгрии, один из этапов "Формулы-1", и был там в числе фотографов гонок.

Об этом пишет Idnes, передает "Европейская правда".

Как отмечается, чешский президент, известный своим увлечением фотографией и гонками, приехал со своим собственным фотооборудованием.

Фото: Idnes

В прошлом году он также фотографировал ралли "Дакар", а в этом году – гонку "24 часа Ле-Мана" во Франции и Гран-при байкерских гонок в чешском Брно.

На соревнованиях, завершившихся победой Ландо Норриса из команды McLaren, Павел также встретился с венгерским премьер-министром Петером Мадьяром.

Do you know who this photographer I ran into on the Hungaroring grid today is? It’s @prezidentpavel, President of the Czech Republic, visiting in a private capacity as a hobby photographer. pic.twitter.com/xOXwVD0CB7 – Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) July 26, 2026

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