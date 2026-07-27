Уряд Молдови підтвердив невеликий дефіцит дизельного палива: станом на 27 липня запаси цього виду пального були відсутні на 53 автозаправних станціях із близько 600.

Про це йдеться у публікації Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з даними уряду, 27 липня без запасів дизельного палива залишалися 53 з 590 автозаправних станцій. Для порівняння: під час піку паливної кризи навесні 2026 року дизель був відсутній на 182 АЗС.

У Кабміні зауважили, що причиною дефіциту стало зниження рівня води в Дунаї та ескалація конфлікту на Близькому Сході. Ці фактори призвели до збоїв у логістичних ланцюгах і ускладнили постачання палива.

За останню добу до Молдови прибули дві баржі з приблизно 6 тисячами тонн дизельного палива. Крім того, 27 липня очікують ще одну поставку аналогічного обсягу.

Ці додаткові обсяги призначені для того, щоб оперативно скоротити наявний дефіцит на окремих автозаправних станціях.

Раніше асоціація "Сила фермерів" повідомила, що сільгоспвиробники в Молдові зіткнулися не тільки зі зростанням цін на паливо, а й із "дедалі гострішим" дефіцитом дизельного палива. За словами асоціації, ситуація може зірвати проведення сільськогосподарських робіт. У зв’язку з цим організація закликала владу вжити термінових заходів.

Нещодавно повідомлялось, що відновлення напруженості на Близькому Сході підвищує ризик подальших перебоїв у постачанні авіапалива до Європи.

Тим часом Литва може знизити акциз на дизель, якщо нафта подорожчає до $100 за барель.