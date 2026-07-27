В Молдове – дефицит дизельного топлива: в правительстве назвали две причины

Правительство Молдовы подтвердило небольшой дефицит дизельного топлива: по состоянию на 27 июля запасы этого вида топлива отсутствовали на 53 автозаправочных станциях из примерно 600.

Об этом говорится в публикации Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

По данным правительства, 27 июля без запасов дизельного топлива оставались 53 из 590 автозаправочных станций. Для сравнения: в разгар топливного кризиса весной 2026 года дизель отсутствовал на 182 АЗС.

В Кабмине отметили, что причиной дефицита стало снижение уровня воды в Дунае и эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Эти факторы привели к сбоям в логистических цепочках и затруднили поставки топлива.

За последние сутки в Молдову прибыли две баржи с примерно 6 тысячами тонн дизельного топлива. Кроме того, 27 июля ожидается еще одна поставка аналогичного объема.

Эти дополнительные объемы предназначены для того, чтобы оперативно сократить существующий дефицит на отдельных автозаправочных станциях.

Ранее ассоциация "Сила фермеров" сообщила, что сельхозпроизводители в Молдове столкнулись не только с ростом цен на топливо, но и с "все более острым" дефицитом дизельного топлива. По словам ассоциации, ситуация может сорвать проведение сельскохозяйственных работ. В связи с этим организация призвала власти принять срочные меры.

Недавно сообщалось, что возобновление напряженности на Ближнем Востоке повышает риск дальнейших перебоев в поставках авиатоплива в Европу.

Между тем Литва может снизить акциз на дизельное топливо, если нефть подорожает до $100 за баррель.