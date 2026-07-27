На півдні Чехії помітили велику хижу кішку, поліція закликала до обережності

На півдні Чехії поліція перевіряє повідомлення про появу великої хижої кішки, яку протягом вихідних бачили у районі кількох населених пунктів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Denik.

Правоохоронці закликали жителів бути обережними під час перебування на природі.

За даними поліції, протягом вихідних надійшло кілька повідомлень про появу великої кішки в районі Табора, поблизу населених пунктів Роудне та Длоуга Лгота. Також поліція оприлюднила відео, зняте місцевими, на якому видно чорну хижу тварину.

Možný výskyt velké kočkovité šelmy u Soběslavi na Táborsku @PolicieCZ pic.twitter.com/OS35uTgj45 – Jarda Bary Šindelář (@JardaBary) July 27, 2026

Крім того, минулого тижня, за словами очевидців, схожу тварину бачили в інших районах країни. Поліція припускає, що в усіх випадках ідеться про одну й ту саму особину.

"Тварина пересувається і може з’явитися й в інших місцях. Просимо громадськість бути обережними під час перебування на природі. Поліцейські поінформували голів громад та співпрацюють із Крайовою ветеринарною адміністрацією й мисливськими об’єднаннями", – зазначила речниця поліції Південночеського краю Ленка Краусова.

Нагадаємо, у травні у Німеччині поліція вистежила і застрелила тигра, що втік з приватного зоопарку неподалік Лейпцига.

А минулого року через брак місця в зоопарку Нюрнберга приспали 12 мавп, частину з яких згодували тваринам.