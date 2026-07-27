На юге Чехии заметили крупную хищную кошку, полиция призвала к осторожности

На юге Чехии полиция проверяет сообщения о появлении крупной хищной кошки, которую в течение выходных видели в районе нескольких населенных пунктов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Denik.

Правоохранители призвали жителей быть осторожными во время пребывания на природе.

По данным полиции, в течение выходных поступило несколько сообщений о появлении крупной кошки в районе Табора, вблизи населенных пунктов Роудне и Длоуга Лгота. Также полиция обнародовала видео, снятое местными жителями, на котором видно черное хищное животное.

Možný výskyt velké kočkovité šelmy u Soběslavi na Táborsku @PolicieCZ pic.twitter.com/OS35uTgj45 – Jarda Bary Šindelář (@JardaBary) July 27, 2026

Кроме того, на прошлой неделе, по словам очевидцев, похожее животное видели и в других районах страны. Полиция предполагает, что во всех случаях речь идет об одной и той же особи.

"Животное передвигается и может появиться и в других местах. Просим население быть осторожным во время пребывания на природе. Полицейские проинформировали глав общин и сотрудничают с Краевой ветеринарной администрацией и охотничьими объединениями", – отметила пресс-секретарь полиции Южночешского края Ленка Краусова.

Напомним, в мае в Германии полиция выследила и застрелила тигра, сбежавшего из частного зоопарка недалеко от Лейпцига.

А в прошлом году из-за нехватки места в зоопарке Нюрнберга усыпили 12 обезьян, часть из которых скормили животным.