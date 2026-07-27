Німецькі військові опинились під розслідуванням через ймовірну крадіжку під час евакуації з Кабула

П’ятеро військовослужбовців Бундесверу опинились під розслідуванням через ймовірну причетність до крадіжки під час хаотичної евакуації союзників з Кабула, столиці Афганістану, влітку 2021 року.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

27 липня у прокуратурі міста Кемптен на півдні Німеччини оголосили про те, що п’ятеро військових Бундесверу, залучених до евакуації з Афганістану в 2021 році, опинились під розслідуванням.

"Предметом проваджень є твердження, що звинувачувані незаконно привласнили товари з магазинів в аеропорту Кабула під час евакуацій", – зазначила речниця прокуратури.

Інших деталей розслідування наразі не наводять.

Справу доручили прокуратурі Кемптена у зв’язку з тим, що до її компетенцій віднесли правопорушення, скоєні військовослужбовцями Бундесверу під час закордонних місій.

Як відомо, у серпні 2021 року вихід американських сил та союзників з Афганістану в умовах стрімкого наступу "Талібану" на столицю перетворився на хаос. До Німеччини були евакуйовані близько 4600 осіб, з яких більшість – афганці і 403 громадян Німеччини.

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Евакуація до Німеччини ще багатьох афганців, яким пообіцяли прихисток через загрозу репресій з боку "Талібану", розтяглася на роки.

В останні роки Німеччина відновила депортації до Афганістану афганців, засуджених за злочини у Німеччині.