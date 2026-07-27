Немецкие военные попали под следствие из-за предполагаемой кражи при эвакуации из Кабула

Пятеро военнослужащих Бундесвера оказались под следствием из-за предполагаемой причастности к краже во время хаотичной эвакуации союзников из Кабула, столицы Афганистана, летом 2021 года.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

27 июля в прокуратуре города Кемптен на юге Германии объявили о том, что пятеро военнослужащих Бундесвера, участвовавших в эвакуации из Афганистана в 2021 году, оказались под следствием.

"Предметом расследования являются утверждения о том, что обвиняемые незаконно присвоили товары из магазинов в аэропорту Кабула во время эвакуации", – отметила пресс-секретарь прокуратуры.

Других подробностей расследования пока не приводится.

Дело поручено прокуратуре Кемптена в связи с тем, что к её компетенции относятся правонарушения, совершённые военнослужащими Бундесвера во время зарубежных миссий.

Как известно, в августе 2021 года вывод американских войск и союзников из Афганистана в условиях стремительного наступления "Талибана" на столицу превратился в хаос. В Германию были эвакуированы около 4600 человек, из которых большинство – афганцы и 403 гражданина Германии.

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Эвакуация в Германию ещё многих афганцев, которым пообещали убежище из-за угрозы репрессий со стороны "Талибана", растянулась на годы.

В последние годы Германия возобновила депортации в Афганистан афганцев, осуждённых за преступления в Германии.