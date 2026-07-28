CNN узнал, что станет ключевой темой встречи Трампа и Зеленского
Президент США Дональд Трамп на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским сосредоточится на теме текущего мирного процесса в связи с войной РФ против Украины.
Об этом телеканалу CNN рассказал неназванный представитель Белого дома, сообщает "Европейская правда".
По словам представителя Белого дома, в ходе встречи лидеры обсудят текущий мирный процесс между Россией и Украиной.
"Сейчас самое время положить конец войне", – добавил он.
Также во вторник у Трампа запланирована встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
И Нетаньяху, и Зеленский планируют присутствовать на похоронах сенатора Линдси Грэма, которые состоятся во вторник в Вашингтоне.
Напомним, сам Зеленский недавно заявлял, что новый раунд трехсторонних переговоров в формате "Украина – США – РФ" по обсуждению прекращения войны должен состояться до осени.
Также СМИ стало известно, что все 100 американских сенаторов приглашены на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.