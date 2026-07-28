Правительство Мелони готовит почву для возвращения Италии к атомной энергетике

Итальянское правительство во главе с Джорджей Мелони готовит почву для возвращения Италии к атомной энергетике, от которой страна отказалась после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Правительство рассчитывает на новое поколение итальянцев, которые рассматривают атомную энергетику как источник электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода, инструмент в борьбе с изменением климата и способ укрепить стабильность энергоснабжения на фоне потрясений, вызванных войнами в Украине и Иране.

Эксперты отмечают, что правительство делает ставку на то, что такая поддержка смягчит позицию итальянцев, которые после событий 1986 года до сих пор воспринимают атомную энергию через призму риска и катастрофы и дважды отвергали возвращение к атомной энергетике на общенациональных референдумах.

На следующей неделе парламент, как ожидается, одобрит инициированный правительством законопроект, устанавливающий правовые рамки для ядерных технологий нового поколения.

После этого у правительства будет 12 месяцев на разработку исполнительных указов, которые будут регулировать лицензирование реакторов, стандарты безопасности, обращение с отходами и выбор мест размещения.

"Задача правительства на данный момент – создать условия, чтобы те, кто в конечном итоге будет принимать решения о строительстве объектов, могли это сделать", – заявил министр охраны окружающей среды и энергетической безопасности Гильберто Пичетто Фратин в интервью Associated Press.

Когда-то Италия была одним из европейских пионеров атомной энергетики. Четыре реактора работали до референдума 1987 года, который фактически положил конец атомной программе страны после аварии на Чернобыльской АЭС.

Еще одна попытка возродить атомную энергетику провалилась после катастрофы на АЭС "Фукусима" в Японии в 2011 году, когда около 94% избирателей выступили против планов строительства новых реакторов.

В результате смена курса Италии станет одним из самых амбициозных энергетических поворотов в Европе.

Правительство Мелони утверждает, что рост спроса на электроэнергию, климатические цели и проблемы энергетической безопасности, возникшие после вторжения России в Украину, оправдывают возвращение атомной энергетики в энергетический баланс Италии.

Вместо восстановления крупных АЭС прошлого правительство сосредотачивается на малых модульных реакторах (SMR) и других передовых технологиях, которые могут быть более безопасными, гибкими и быстрыми в строительстве.

"Мы говорим о третьем поколении атомной энергетики, которое гораздо лучше соответствует текущим потребностям, гораздо безопаснее благодаря компактным размерам и очень коротким срокам строительства", – сказал Пичетто Фратин.

Наибольшим политическим препятствием может стать поиск мест для строительства реакторов и хранения отходов.

В Италии до сих пор нет национального хранилища для имеющихся ядерных отходов, значительная часть которых хранится на временных объектах по всей стране. Любой будущий реактор или площадка для хранения отходов, вероятно, столкнется с сильным сопротивлением со стороны местных сообществ.

Даже если парламент одобрит законодательство, противники – в частности, экологические организации и левые партии – могут добиваться проведения нового референдума, как только появятся конкретные места расположения реакторов и планы хранения отходов.

Опросы показывают, что поддержка атомной энергетики резко падает, когда людей спрашивают, согласились бы они на строительство реактора рядом с местом своего проживания. Опросы, на которые ссылаются эксперты, показывают, что примерно шесть из десяти итальянцев выступают против размещения реактора в своей провинции.

В марте СМИ писали, что на фоне роста цен на энергоносители, вызванного кризисом на Ближнем Востоке, Италия рассматривает возможность возвращения к атомной энергетике спустя почти 40 лет после закрытия своего последнего атомного реактора и спустя 15 лет после неудачной попытки отменить это решение.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что Европейский Союз совершил "стратегическую ошибку", отказавшись от атомной энергетики.