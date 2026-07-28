У Єврокомісії розповіли, навіщо викликали російського посла 28 липня

Європейська комісія у вівторок, 28 липня, викликала тимчасового повіреного у справах Росії у відповідь на влучання російської ракети у консульство Латвії в Слов'янську та вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Румунії.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомив речник Єврокомісії Ануар ель Ануні.

ЄС 28 липня викликав російського посла через порушення російськими безпілотниками повітряного простору Румунії.

"Сьогодні ми викликали тимчасового повіреного у справах Росії в ЄС як частину нашої відповіді на політ російських безпілотників над повітряним простором Румунії та знищення почесного консульства Латвії", – повідомив Ель Ануні.

Він розповів, що ЄС висловив "рішуче засудження навмисного порушення повітряного простору Румунії російськими безпілотниками".

"Цей безрозсудний акт сигналізує про серйозну ескалацію з боку Росії та загрожує безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру", – підкреслив речник Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", 24 липня Латвія викликала російського посла у зв’язку з нападом на місто Слов’янськ, в результаті якого було пошкоджено її почесне консульство.

А 27 липня, після серії випадків залітання "Шахедів" на свою територію, Румунія оголосила про рішення відкликати свого посла у Росії для консультацій, а також вислати російського дипломата з країни.

Перше бойове застосування авіації над Румунією для збиття БпЛА – який, як згодом підтвердили, був апаратом типу "Шахед" – відбулось 24 липня.

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