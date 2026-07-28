В Еврокомиссии рассказали, зачем вызвали российского посла 28 июля

Европейская комиссия во вторник, 28 июля, вызвала временного поверенного в делах России в ответ на попадание российской ракеты в консульство Латвии и вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Румынии.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Ануар эль Ануни.

28 июля ЕС вызвал российского посла в связи с нарушением российскими беспилотниками воздушного пространства Румынии.

"Сегодня мы вызвали временного поверенного по делам России в ЕС в рамках нашего ответа на полет российских беспилотников над воздушным пространством Румынии и уничтожение почетного консульства Латвии", – сообщил эль Ануни.

Он рассказал, что ЕС выразил "решительное осуждение умышленного нарушения воздушного пространства Румынии российскими беспилотниками".

"Этот безрассудный акт сигнализирует о серьезной эскалации со стороны России и угрожает безопасности граждан ЕС, региональной стабильности и международному миру", – подчеркнул пресс-секретарь Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", 24 июля Латвия вызвала российского посла в связи с нападением на город Славянск, в результате которого было повреждено её почётное консульство.

А 27 июля, после серии случаев вторжения беспилотников "Шахед" на свою территорию, Румыния объявила о решении отозвать своего посла в России для консультаций, а также выслать российского дипломата из страны.

Первое боевое применение авиации над Румынией для сбивания БпЛА – который, как впоследствии подтвердили, был аппаратом типа "Шахед" – произошло 24 июля.

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