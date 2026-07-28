В Румынии на Дунае сел на мель пароход с более чем 200 людьми на борту

В Румынии из-за падения уровня воды в Дунае сел на мель швейцарский пароход с более чем 200 людьми на борту.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Пассажирский пароход под флагом Швейцарии вышел в рейс из порта Дробета-Турну-Северин на юго-западе Румынии, фактически на границе с Сербией, и направлялся в болгарский город Видин.

В районе румынского города Салча он сел на мель из-за крайне низкого уровня воды в Дунае. В течение вечера понедельника и утра вторника было предпринято несколько попыток сдвинуть пароход с места, но это так и не удалось.

На борту парохода – 186 пассажиров и 52 члена экипажа. Шансы на его снятие с мели считаются незначительными.

В конце июля в румынской части Дуная зафиксировали самый низкий уровень воды за 30 лет.

В Германии из-за низкого уровня воды также серьезно затруднилось судоходство на нескольких крупных реках.