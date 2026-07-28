Британський політик звинувачує Францію у "залякуванні" через постріли біля його човна 

Французький військовий корабель під час навчань випустив 17 бойових снарядів поблизу судна у Ла-Манші, на якому перебував тіньовий міністр внутрішніх справ Британії від Консервативної партії Кріс Філп.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Інцидент стався 28 липня у протоці Ла-Манш під час того, як Філп давав інтерв’ю BBC про перетин кордону між Францією та Британією шукачами притулку.

Поблизу рибальського човна, на якому перебував політик, пролунали постріли з французького військового корабля, що підійшов впритул до судна.

Філп опублікував зазначений уривок з інтерв’ю у своєму X. На записі чути кілька пострілів, які перервали розмову журналіста та політика.

On the channel today monitoring illegal migrant crossings … as I was being interviewed by the BBC just now a French warship approached close and fired 17 live rounds behind us. There was no notice or training exercise in place. Felt like warning shots or attempted intimidation pic.twitter.com/tuDv4DOnFO – Chris Philp MP (@CPhilpOfficial) July 28, 2026

Посадовець обурився відсутністю попереджень від французької влади.

"Про це не було попереджено, і це не було навчанням. Склалося враження, що це були попереджувальні постріли або спроба залякування", – написав Філп.

Пізніше він опублікував заяву, в якій повідомив, що порушить питання про цей інцидент перед послом Франції у Великій Британії.

У заяві штабу оборони Франції заявили, що йшлося про навчальні постріли, які "не пов’язані з присутністю британського корабля в цьому районі".

В уряді Британії заявили, що зв’яжуться з французькою владою, щоб "зрозуміти повний контекст цього інциденту".

Нагадаємо, 20 липня російський військовий корабель, за яким стежило судно Королівського флоту Великої Британії, провів навчання зі стрільбою з артилерії приблизно за 40 морських миль (близько 74 км) на південь від Плімута.

У червні Міністерство оборони Великої Британії розслідувало повідомлення про те, що російський військовий фрегат здійснив попереджувальні постріли біля яхти в Ла-Манші, яка наблизилася до корабля.

Про інцидент стало відомо після того, як британські військові вперше перехопили танкер "тіньового флоту" РФ.