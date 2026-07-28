Британский политик обвиняет Францию в "запугивании" из-за выстрелов возле его лодки

Французский военный корабль во время учений выпустил 17 боевых снарядов вблизи судна в Ла-Манше, на котором находился теневой министр внутренних дел Великобритании от Консервативной партии Крис Филп.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Инцидент произошел 28 июля в проливе Ла-Манш, когда Филп давал интервью BBC о пересечении границы между Францией и Великобританией лицами, ищущими убежища.

Рядом с рыбацкой лодкой, на которой находился политик, раздались выстрелы с французского военного корабля, подошедшего вплотную к судну.

Филп опубликовал указанный отрывок из интервью в своем X. На записи слышны несколько выстрелов, прервавших разговор журналиста и политика.

On the channel today monitoring illegal migrant crossings … as I was being interviewed by the BBC just now a French warship approached close and fired 17 live rounds behind us. There was no notice or training exercise in place. Felt like warning shots or attempted intimidation pic.twitter.com/tuDv4DOnFO – Chris Philp MP (@CPhilpOfficial) July 28, 2026

Чиновник возмутился отсутствием предупреждений со стороны французских властей.

"Об этом не предупреждали, и это не было учениями. Создалось впечатление, что это были предупредительные выстрелы или попытка запугивания", – написал Филп.

Позже он опубликовал заявление, в котором сообщил, что поднимет вопрос об этом инциденте перед послом Франции в Великобритании.

В заявлении штаба обороны Франции сообщили, что речь шла об учебных выстрелах, которые "не связаны с присутствием британского корабля в этом районе".

В правительстве Великобритании заявили, что свяжутся с французскими властями, чтобы "понять полный контекст этого инцидента".

Напомним, 20 июля российский военный корабль, за которым следило судно Королевского флота Великобритании, провёл учения со стрельбой из артиллерии примерно в 40 морских милях (около 74 км) к югу от Плимута.

В июне Министерство обороны Великобритании расследовало сообщение о том, что российский военный фрегат совершил предупредительные выстрелы вблизи яхты в Ла-Манше, которая приблизилась к кораблю.

Об инциденте стало известно после того, как британские военные впервые перехватили танкер "теневого флота" РФ.