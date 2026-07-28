В Румынии остановили реактор АЭС из-за уровня воды в Дунае

Румыния приостановила работу одного реактора на атомной электростанции в городе Чернаводе из-за низкого уровня воды в Дунае, вызванного засушливой погодой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Реактор №1 Чернаводской атомной электростанции был контролируемо остановлен во вторник, 28 июля, в 11:00 утра из-за очень низкого уровня воды в Дунае для защиты установок.

Румынская ядерная энергетическая компания Nuclearelectrica предупредила, что если ситуация ухудшится, реактор №2 также может быть остановлен.

Решение об остановке было принято на основании процедур, применяемых в условиях сильной засухи, согласно последним прогнозам, опубликованным Национальным институтом гидрологии и водного хозяйства (INHGA).

По данным Nuclearelectrica, реактор будет вновь подключен к Национальной энергетической системе после того, как эксплуатационные условия позволят возобновить его работу.

По данным Министерства энергетики Румынии, скорость течения Дуная снизилась примерно до 1630 кубических метров в секунду, и решение об остановке реактора №1 было принято для защиты трех охлаждающих насосов.

"Эта мера носит превентивный характер и необходима для защиты оборудования, связанного с тремя охлаждающими насосами. Возможный выход из строя одного из насосов потребует сложных ремонтных работ, которые продлятся несколько месяцев, а могут затянуться и на год", – заявили в Министерстве энергетики.

Сообщалось, что из-за падения уровня воды в Дунае в Румынии сел на мель швейцарский пароход с более чем 200 людьми на борту.

В конце июля в румынской части Дуная зафиксировали самый низкий уровень воды за 30 лет.