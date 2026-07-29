В Греции борются с масштабным лесным пожаром на одном из островов

В Греции пожарные борются с крупным лесным пожаром, вышедшим из-под контроля на острове Парос в Эгейском море, после того как ночью пламя стремительно распространилось, что вынудило провести превентивную эвакуацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.

Пожар, вспыхнувший во вторник вблизи полигона для захоронения отходов, быстро распространился по сухой растительности; его распространению способствовали сильный ветер, а также жаркая и засушливая погода.

Власти распространили серию экстренных сообщений по номеру 112, приказав жителям Агкайрии эвакуироваться на пляж Алики, а затем отдали приказ об эвакуации для Трипити, Аспро-Хорио, Глифа и Пиргаки, направив жителей в юго-восточную прибрежную деревню Дриос.

С первыми лучами солнца возобновились операции по тушению пожара с воздуха с участием двух самолетов-водосбросов и пяти вертолетов, один из которых координировал операцию. Дополнительные летательные аппараты находились в режиме готовности на случай необходимости.

Всего было задействовано 66 пожарных, четыре лесных спецподразделения и 16 пожарных машин, которым оказывали поддержку добровольцы, муниципальные водовозы и тяжелая техника. Подкрепление из Сироса, Наксоса, Афин и других районов уже прибыло, а ещё 20 пожарных и восемь пожарных машин должны были прибыть на остров на пароме из Рафины.

Мэр Пароса Константинос Бизас охарактеризовал ситуацию как "очень сложную", отметив, что пожарные без перерыва боролись с огнём.

Представители пожарной службы заявили, что их приоритетной задачей в ночное время было не допустить распространения пожара на Агкайрию, где была сосредоточена основная часть пожарных сил.

Власти предупредили, что усиление ветра, прогнозируемое на среду, может еще больше затруднить работу по локализации лесного пожара. Также поступили сообщения об активном фронте пожара в районе Франга.

Также стоит отметить, что Франция уже около недели страдает от беспрецедентных лесных пожаров, которые опустошили десятки тысяч гектаров территории и привели к эвакуации более 200 тысяч человек. Больше всего пострадал департамент Жиронда на юго-западе. Во вторник эвакуацию объявили в новом населённом пункте.

По пессимистическим прогнозам, пожары в регионе не удастся потушить вплоть до осени.