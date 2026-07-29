У Польщі не бачать загрози нападу РФ, але попереджають про провокації

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш не вважає, що Росія може напасти на країну, попри те, що Кремль посилює свою диверсійну діяльність.

Про це він сказав в коментарі RMF24, пише "Європейська правда".

Косіняк-Камиш зазначив, що зараз усе відбувається "за схемою ескалації, сходинка за сходинкою".

За словами міністра національної оборони, хоча Кремль і посилює свою диверсійну, провокаційну та пропагандистську діяльність, ознак нападу на Польщу, подібного до повномасштабної війни в Україні, немає.

"Ймовірно, це будуть провокації: дрони – переважно перехоплені та переобладнані українські дрони; Балтійське море – акваторія, що має вирішальне значення для безпеки Альянсу; диверсійні операції", – сказав він.

Також польський міністр нагадав, що два місяці тому російська Дума внесла поправки до закону, які дозволяють Росії втручатися, якщо права російських громадян в інших країнах "перебувають під загрозою".

"Зараз російські інституції вже заявляють, що право (російських) громадян на представлення своєї культури та мови в країнах Балтії перебуває під загрозою, тож ситуація поступово загострюється. Крок за кроком Росія рухається вгору", – додав він.

Нещодавно комітет уряду Польщі з питань національної безпеки обговорив сценарії російської операції під "чужим прапором", серед яких – потенційне використання дронів, замаскованих під українські.

Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території.

У Литві певні, що якщо російські провокації в регіоні призведуть до критичної ситуації з безпекою, то країни НАТО розгорнуть додаткові військові сили у цій балтійській державі.

А Латвія посилила захист критичної інфраструктури через можливі провокації РФ.