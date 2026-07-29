В Польше не видят угрозы нападения РФ, но предупреждают о провокациях

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш не считает, что Россия может напасть на страну, несмотря на то, что Кремль усиливает свою диверсионную деятельность.

Об этом он заявил в комментарии RMF24, пишет "Европейская правда".

Косиняк-Камыш отметил, что сейчас всё происходит "по схеме эскалации, шаг за шагом".

По словам министра национальной обороны, хотя Кремль и усиливает свою диверсионную, провокационную и пропагандистскую деятельность, признаков нападения на Польшу, подобного полномасштабной войне в Украине, нет.

"Вероятно, это будут провокации: дроны – преимущественно перехваченные и переоборудованные украинские дроны; Балтийское море – акватория, имеющая решающее значение для безопасности Альянса; диверсионные операции", – сказал он.

Также польский министр напомнил, что два месяца назад российская Госдума внесла поправки в закон, которые позволяют России вмешиваться, если права российских граждан в других странах "находятся под угрозой".

"Сейчас российские институты уже заявляют, что право (российских) граждан на представление своей культуры и языка в странах Балтии находится под угрозой, поэтому ситуация постепенно обостряется. Шаг за шагом Россия движется вверх", – добавил он.

Недавно комитет правительства Польши по вопросам национальной безопасности обсудил сценарии российской операции под "чужим флагом", среди которых – потенциальное использование дронов, замаскированных под украинские.

Лидеры стран восточного фланга НАТО недавно обнародовали публичные предупреждения, ссылаясь на разведданные, свидетельствующие о том, что Россия готовит провокации на их территории.

В Литве уверены, что если российские провокации в регионе приведут к критической ситуации с безопасностью, то страны НАТО развернут дополнительные военные силы в этом балтийском государстве.

А Латвия усилила защиту критически важной инфраструктуры из-за возможных провокаций РФ.