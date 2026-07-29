У Дубліні вилучили канабісу та кокаїну майже на 2 млн євро

Ірландська поліція вилучила в дублінському порту наркотики, вартість яких оцінюється в 1,95 млн євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Під час поліцейської операції було вилучено приблизно 80,5 кг канабісу та 5 кг кокаїну.

Також правоохоронці вилучили майже 144 тисячі євро готівкою.

Чоловік і жінка, обом близько 30 років, були заарештовані, а згодом їм було висунуто звинувачення в рамках розслідування.

У вівторок вони постали перед Дублінським окружним судом.

Нещодавно правоохоронні органи вилучили понад 2,6 тонни кокаїну, ринкова вартість якого оцінюється в 500 млн євро, в Атлантичному океані біля узбережжя Португалії.

А у Польщі вилучили понад 900 кг марихуани, яку перевозили в картонних коробках з одягом, імпортованого з Канади.