В Дублине изъяли каннабис и кокаин почти на 2 млн евро

Ирландская полиция изъяла в дублинском порту наркотики, стоимость которых оценивается в 1,95 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В ходе полицейской операции было изъято примерно 80,5 кг каннабиса и 5 кг кокаина.

Также правоохранители изъяли почти 144 тысячи евро наличными.

Мужчина и женщина, обоим около 30 лет, были арестованы, а впоследствии им были предъявлены обвинения в рамках расследования.

Во вторник они предстали перед Дублинским окружным судом.

Недавно правоохранительные органы изъяли более 2,6 тонны кокаина, рыночная стоимость которого оценивается в 500 млн евро, в Атлантическом океане у побережья Португалии.

А в Польше изъяли более 900 кг марихуаны, которую перевозили в картонных коробках с одеждой, импортированной из Канады.