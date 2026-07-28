У Польщі вилучили майже тонну марихуани, захованої серед одягу з Канади

У Польщі вилучили понад 900 кг марихуани, яку перевозили в картонних коробках з одягом, імпортованого з Канади.

Про це пише RMF24 із посиланням на заяву Поморської національної податкової адміністрації в Гдині, передає "Європейська правда".

Співробітники Поморської національної податкової адміністрації в Гдині вилучили понад 945 кг марихуани, ринкова вартість якої на чорному ринку становить майже 46 млн злотих (близько $12 млн).

Як зазначається, співробітники відібрали для огляду контейнер, що прибув із Канади. Згідно з декларацією, він мав містити одяг, призначений для компанії з Мазовецького воєводства, що працює у текстильній галузі.

Контейнер спочатку просканували рентгенівським апаратом, а потім піддали детальному огляду. Усередині коробок із вживаним одягом співробітники виявили вакуумні пакети, наповнені висушеним рослинним матеріалом, а тести на наркотики підтвердили, що це марихуана.

Як зазначається, марихуану розфасували у 1674 пакунках. Розслідування цієї справи веде окружна прокуратура в Гданську.

Також зазначається, що ніхто не з’явився, щоб забрати контейнер, і у зв’язку з цією справою наразі нікого не заарештували. Слідчі з’ясовують, хто стоїть за цією масштабною спробою контрабанди та чи пов’язана ця справа з міжнародними злочинними угрупованнями.

Нещодавно правоохоронні органи вилучили понад 2,6 тонни кокаїну, ринкова вартість якого оцінюється в 500 млн євро, в Атлантичному океані біля узбережжя Португалії.

У квітні у кількох супермаркетах у Нідерландах виявили пакунки з наркотиками у вантажах бананів, що прибули до магазинів.

В Британії виявили кокаїн на 9,4 млн доларів у партії спідньої білизни.