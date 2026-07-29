У Британії зафіксували рекордну кількість антисемітських інцидентів

Впродовж 2025 року у Великій Британії було зафіксоване найбільше зростання кількості антисемітських інцидентів серед усіх країн зі значною єврейською громадою за межами Ізраїлю.

Про це свідчить новий звіт Робочої групи великих єврейських громад J7 проти антисемітизму, цитує BBC, пише "Європейська правда".

У звіті зазначається, що 2025 рік став найтрагічнішим для євреїв, які проживають за межами Ізраїлю, за останні понад три десятиліття.

Група встановила, що рівень антисемітизму в Аргентині, Австралії, Канаді, Франції, Німеччині, Великій Британії та США – де загалом проживає понад 90% світового єврейського населення за межами Ізраїлю – залишається на рекордно високому рівні.

Кількість зареєстрованих антисемітських інцидентів у цих семи країнах зросла на 136% порівняно з 2022 роком, тоді як кількість інцидентів із застосуванням насильства зросла на 97%.

У звіті зазначається, що кількість інцидентів, зафіксованих у Великій Британії, зросла на 5% порівняно з попереднім роком – це найбільше зростання серед семи країн.

Хоча у 2025 році кількість зареєстрованих інцидентів у США, Австралії, Канаді та Франції зменшилася порівняно з 2024 роком, у кожній з цих країн показники залишалися значно вищими за рівні, що були до 7 жовтня 2023 року.

Також зазначається, що у 2025 році внаслідок антисемітських нападів загинуло 20 осіб – це найвищий річний показник загиблих з часу вибуху в єврейському громадському центрі в столиці Аргентини Буенос-Айресі в 1994 році.

Варто зауважити, що у столиці Британії цього року сталося кілька нападів на об'єкти, пов'язані з єврейською громадою, зокрема підпал чотирьох машин швидкої допомоги, які належали єврейській громадській організації, у березні.

У квітні Велика Британія підвищила національний рівень терористичної загрози з "суттєвого" до "серйозного" у відповідь на антисемітський напад із ножем на півночі Лондона.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади.