В Британии зафиксировали рекордное число антисемитских инцидентов

В течение 2025 года в Великобритании был зафиксирован самый значительный рост числа антисемитских инцидентов среди всех стран со значительной еврейской общиной за пределами Израиля.

Об этом свидетельствует новый отчет Рабочей группы крупных еврейских общин J7 по борьбе с антисемитизмом, цитирует BBC, пишет "Европейская правда".

В отчете отмечается, что 2025 год стал самым трагическим для евреев, проживающих за пределами Израиля, за последние более чем три десятилетия.

Группа установила, что уровень антисемитизма в Аргентине, Австралии, Канаде, Франции, Германии, Великобритании и США – где в целом проживает более 90% мирового еврейского населения за пределами Израиля – остается на рекордно высоком уровне.

Число зарегистрированных антисемитских инцидентов в этих семи странах выросло на 136% по сравнению с 2022 годом, тогда как число инцидентов с применением насилия увеличилось на 97%.

В отчете отмечается, что количество инцидентов, зафиксированных в Великобритании, увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим годом – это самый большой рост среди семи стран.

Хотя в 2025 году количество зарегистрированных инцидентов в США, Австралии, Канаде и Франции сократилось по сравнению с 2024 годом, в каждой из этих стран показатели оставались значительно выше уровней, зафиксированных до 7 октября 2023 года.

Также отмечается, что в 2025 году в результате антисемитских нападений погибли 20 человек – это самый высокий годовой показатель погибших со времени взрыва в еврейском общественном центре в столице Аргентины Буэнос-Айресе в 1994 году.

Стоит отметить, что в столице Великобритании в этом году произошло несколько нападений на объекты, связанные с еврейской общиной, в частности поджог четырёх машин скорой помощи, принадлежавших еврейской общественной организации, в марте.

В апреле Великобритания повысила национальный уровень террористической угрозы со "значительного" до "серьезного" в ответ на антисемитское нападение с ножом на севере Лондона.

Сообщалось, что лондонская полиция расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины.