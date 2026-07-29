Президент Германии назначил новых министров после перестановок в правительстве Мерца

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил трех новых министров от Христианско-демократического союза (ХДС) после кадровых перестановок в правительстве канцлера Фридриха Мерца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Штайнмайер вручил документы о назначении новому министру здравоохранения Карстену Линнеманну, главе канцелярии канцлера Нине Варкен, имеющей ранг министра, и министру транспорта Штеффену Бильгеру.

В течение дня они официально приступят к руководству своими ведомствами. В то же время из-за летних парламентских каникул присягу в Бундестаге они принесут только в сентябре.

Во время церемонии президент также поблагодарил бывшего министра транспорта Патрика Шнидера. По словам Штайнмайера, ему пришлось решать "геркулесову задачу" по модернизации транспортной инфраструктуры, в частности по ремонту аварийных мостов, дорог и автомагистралей. Президент подчеркнул, что такая работа требует времени и настойчивости.

Напомним, правительство Мерца переживает кадровые изменения после того, как Йенс Шпан был вынужден уйти в отставку с поста председателя фракции ХДС/ХСС из-за скандала, связанного с тем, что он воспользовался услугами суррогатной матери в США.

Кадровые решения Мерца вызвали неоднозначную реакцию в его партии. А премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Свен Шульце потребовал как можно скорее прекратить кадровые дебаты в ХДС/ХСС, чтобы не навредить предвыборной кампании в местный парламент.

Подробнее об этом читайте в статье: "Детские проблемы" команды Мерца: как перестановки в правительстве вызвали кризис в Германии.