Напавших на украинскую пару во Вроцлаве взяли под стражу на 3 месяца

В среду вроцлавский суд принял решение о трехмесячном содержании под стражей 45-летнего Адама С. и 27-летнего Томаша М. по подозрению в участии в жестоком избиении пары граждан Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TVP Info.

Двух граждан Украины, 20-летнюю женщину и 21-летнего мужчину, избили в воскресенье во Вроцлаве. В понедельник полиция задержала по этому делу двух мужчин, которые неоднократно попадали в полицейские реестры. Еще одного подозреваемого разыскивают.

Районный суд Вроцлава-Фабричной удовлетворил ходатайство прокуратуры и вынес решение о трехмесячном аресте для Адама С. Во вторник вроцлавская прокуратура предъявила ему обвинение в избиении и применении насилия на почве национальной принадлежности. Следователи квалифицировали этот поступок как хулиганский проступок. Адаму С. также предъявили обвинение в совершении преступления при отягчающих обстоятельствах в виде рецидива. Ему грозит до 7,5 лет лишения свободы.

Прокурор Беата Ленцка в беседе с журналистами отметила, что суд "полностью поддержал аргументацию прокуратуры, изложенную в ходатайстве о предварительном заключении".

Вроцлавский суд также применил арест в отношении 27-летнего Томаша М. Мужчина подозревается в избиении и применении насилия на почве национальной принадлежности. Ему грозит 5 лет лишения свободы.

Защитник Адама С., адвокат Матеуш Кроликевич, подчеркнул, что его клиент не признает выдвинутых обвинений. "Это был спор, не связанный с вопросами национальности", – сказал адвокат.

Инцидент произошел 26 июля во Вроцлаве. Группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент.

В связи с нападением польский премьер Дональд Туск обратился к президенту Навроцкому "с просьбой прервать свое молчание по этому поводу".

Между тем пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка связал рост случаев насилия в отношении украинцев с риторикой и действиями политиков правого толка.