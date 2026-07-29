В Амстердаме усиливают меры безопасности на ЛГБТ-прайде после нападения в Берлине

Местные власти Амстердама усиливают меры безопасности на международном ЛГБТ-мероприятии WorldPride, которое проходит в столице Нидерландов до 8 августа.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила мэр Амстердама Фемке Халсема, слова которой цитирует Reuters.

Об усилении мер безопасности на прайде стало известно после того, как 25 июля в Берлине автомобиль въехал в толпу во время одного из крупнейших в Европе мероприятий ЛГБТ+, что привело к гибели человека.

В городских властях нидерландской столицы не раскрывали, какие именно меры безопасности будет принимать местная полиция.

"Безопасность на прайде в Амстердаме всегда была на очень высоком уровне. При необходимости мы будем принимать дополнительные меры, которые, надеемся, посетители заметят как можно меньше", – заявила Халсема.

По информации полиции, будут применены как видимые, так и скрытые меры безопасности.

С декабря 2023 года Нидерланды находятся на 4-м уровне угрозы по пятибалльной национальной шкале терроризма, что свидетельствует о реальной возможности нападения. В своей последней оценке нидерландское агентство по борьбе с терроризмом (NCTV) заявило, что угрозы со стороны джихадистов остаются главной проблемой безопасности страны.

WorldPride – это международный фестиваль в поддержку ЛГБТ-сообщества, который проводится в разных городах мира. В этом году его принимает столица Нидерландов. Празднования продлятся с 25 июля по 8 августа.

Напомним, 26 июля немецкая полиция застрелила подозреваемого в смертельном наезде автомобиля на участников ЛГБТ-прайда в Берлине.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что следователи классифицируют инцидент как исламистский теракт.

Впоследствии правоохранители обнаружили в телефоне нападавшего видео, в котором выражается поддержка террористической организации "Исламское государство".