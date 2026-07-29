Зеленський запропонував Макрону допомогти боротись з лісовими пожежами

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з французьким президентом Емманюелем Макроном запропонував Франції допомогу у боротьбі з лісовими пожежами.

Про це Зеленський розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Президент повідомив, що поспілкувавсь з французьким колегою телефоном дорогою з Вашингтона.

"Поінформував Емманюеля про деталі зустрічей в Білому домі й Сенаті США та перспективи, які є в дипломатії зараз. Треба використати кожен шанс, який може наблизити нас до миру, і ми скоординували наші можливі кроки", – написав Зеленський.

За його словами, Макрон розповів про масштабні пожежі у Франції і Зеленський запропонував допомогу.

"Україна завжди готова допомогти тим, хто допомагає нам упродовж цих років нашої боротьби проти російської агресії. Запропонував Франції необхідну допомогу. Наші фахівці можуть долучитися до гасіння пожеж", – зазначив глава держави.

Також вони обговорили підготовку до зими – постачання пакетів для ППО й енергетики. За словами Зеленського, Франція буде працювати над пошуком рішень, щоб підтримати Україну.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню відклав початок своєї відпустки через масштабні лісові пожежі, що тривають у країні, зокрема в департаменті Жиронда.

Лісові пожежі у Жиронді змусили владу посилювати заходи безпеки на стратегічно важливих оборонних та аерокосмічних об’єктах навколо Бордо.

За песимістичними прогнозами, пожежі у регіоні не вдасться загасити аж до осені.