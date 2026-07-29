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Бельгия направила спецтехнику и 30 военнослужащих для борьбы с пожарами во Франции

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Новости — Среда, 29 июля 2026, 18:38 — Мария Емец

Бельгия отправляет во Францию около 30 военнослужащих и специализированную технику для оказания помощи в борьбе с масштабными пожарами в департаменте Жиронда на юго-западе страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Барт Де Вевер в своем X.

Бельгийский премьер объявил, что Брюссель направляет помощь Франции на фоне рекордных пожаров.

"Приветствую привлечение наших военных и пожарных и выражаю искреннюю поддержку пострадавшим, а также всем задействованным спасательным службам. В такие сложные времена наши французские соседи могут рассчитывать на нашу солидарность", – написал Барт Де Вевер.

В Министерстве обороны уточнили, что отправляют две пожарные машины Panther, которые доставят в регион самолетом, и 9 военных грузовиков-цистерн. Также в Жиронду отправляются около 30 военнослужащих – экипажи, которые будут работать с этим оборудованием.

"Развертывание предварительно планируется на 2 недели. Если этого потребует оперативная ситуация, помощь можно продлить или расширить", – отметил министр обороны Тео Франкен.

На территории департамента Жиронда, который этим летом больше всего пострадал от пожаров, огонь опустошил около 42 тысяч гектаров.

На помощь французским пожарным в департаменте Вар прибыли вертолеты из Чехии и Словакии.

Свою помощь Франции в борьбе со стихийным бедствием предложила также Украина, Литва готовится отправить группу своих пожарных.

В Испанию на месяц отправятся более сотни пожарных из Польши.

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Франция стихийные бедствия Бельгия
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