Бельгия направила спецтехнику и 30 военнослужащих для борьбы с пожарами во Франции

Бельгия отправляет во Францию около 30 военнослужащих и специализированную технику для оказания помощи в борьбе с масштабными пожарами в департаменте Жиронда на юго-западе страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Барт Де Вевер в своем X.

Бельгийский премьер объявил, что Брюссель направляет помощь Франции на фоне рекордных пожаров.

Face aux violents incendies qui touchent la France, nous déployons aujourd'hui des moyens humains et matériels pour appuyer les secours sur le terrain.



Je salue l'engagement de nos militaires et pompiers, et adresse tout mon soutien aux personnes touchées ainsi qu'à l'ensemble… pic.twitter.com/YxIHXAquBO – Bart De Wever (@Bart_DeWever) July 29, 2026

"Приветствую привлечение наших военных и пожарных и выражаю искреннюю поддержку пострадавшим, а также всем задействованным спасательным службам. В такие сложные времена наши французские соседи могут рассчитывать на нашу солидарность", – написал Барт Де Вевер.

В Министерстве обороны уточнили, что отправляют две пожарные машины Panther, которые доставят в регион самолетом, и 9 военных грузовиков-цистерн. Также в Жиронду отправляются около 30 военнослужащих – экипажи, которые будут работать с этим оборудованием.

"Развертывание предварительно планируется на 2 недели. Если этого потребует оперативная ситуация, помощь можно продлить или расширить", – отметил министр обороны Тео Франкен.

На территории департамента Жиронда, который этим летом больше всего пострадал от пожаров, огонь опустошил около 42 тысяч гектаров.

На помощь французским пожарным в департаменте Вар прибыли вертолеты из Чехии и Словакии.

Свою помощь Франции в борьбе со стихийным бедствием предложила также Украина, Литва готовится отправить группу своих пожарных.

В Испанию на месяц отправятся более сотни пожарных из Польши.