У Греції затримали двох громадян Туреччини: везли у фурі 50 пістолетів

У Греції заявили про затримання двох громадян Туреччини після того, як у вантажівці під час прикордонного контролю виявили 50 пістолетів.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

У поліції повідомили, що затримання відбулося ввечері у середу невдовзі після того, як до КПП у регіоні Еврос під’їхали дві фури, що прямували на в’їзд до Греції. Припускають, що перший водій їхав як "розвідка" для другого, перевіряючи ситуацію.

Під час обстеження другої фури під сидінням у кабіні та за місцем водія знайшли "ретельно заховані" сумки з 50 різними пістолетами та 49 магазинів.

Попереднє розслідування встановило, що 61-річний турок, один із затриманих, прийняв зброю у Стамбулі від деякого Ахмета і за його проханням віз вантаж невстановленій особі у Греції в район міста Комотіні за винагороду у розмірі 5 000 євро. Цей турецький громадянин нібито вже мав проблеми з законом у Греції за перевезення нелегальних мігрантів.

Проти затриманих відкрили кримінальне провадження за участь у злочинній організації та порушення законодавства про поводження зі зброєю.

Наприкінці червня у Греції біля кордону з Туреччиною затримали 20 підозрюваних у перевезенні мігрантів.

В Литві у травні затримали 27 осіб, серед яких держслужбовці, у зв’язку з контрабандою метеокулями.