В Греции задержали двух граждан Турции: в грузовике перевозили 50 пистолетов

В Греции сообщили о задержании двух граждан Турции после того, как в грузовике во время пограничного контроля обнаружили 50 пистолетов.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

В полиции сообщили, что задержание произошло вечером в среду вскоре после того, как к КПП в регионе Еврос подъехали два грузовика, направлявшиеся на въезд в Грецию. Предполагается, что первый водитель ехал в качестве "разведки" для второго, проверяя ситуацию.

Во время досмотра второго грузовика под сиденьем в кабине и за сиденьем водителя обнаружили "тщательно спрятанные" сумки с 50 различными пистолетами и 49 магазинами.

Предварительное расследование установило, что 61-летний турок, один из задержанных, получил оружие в Стамбуле от некоего Ахмета и по его просьбе вез груз неустановленному лицу в Греции в район города Комотини за вознаграждение в размере 5 тысяч евро. Этот турецкий гражданин якобы уже имел проблемы с законом в Греции за перевозку нелегальных мигрантов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по подозрению в участии в преступной организации и нарушении законодательства об обращении с оружием.

В конце июня в Греции у границы с Турцией задержали 20 подозреваемых в перевозке мигрантов.

В Литве в мае задержали 27 человек, среди которых государственные служащие, в связи с контрабандой метеошарами.