ЗМІ: МЗС Німеччини викликало посла Китаю на розмову через навчання російських солдатів

У четвер китайського посла в Німеччині викликали до Міністерства закордонних справ для термінових переговорів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel з посиланням на джерела.

За даними джерел в апараті глави МЗС Німеччини Йоганна Вадефуля, темою обговорення стали повідомлення про те, що російських солдатів навчають у Китаї. У цих повідомленнях йдеться про підтримку Росії з боку державних структур Китаю, зокрема Народно-визвольної армії.

У міністерстві додали, що ці повідомлення є "дуже тривожними, оскільки, по суті, те, що ми часто чітко заявляли, залишається актуальним: Росія є найбільшою загрозою для нашої євроатлантичної безпеки". У відомстві додали, що усе, що дає РФ можливість продовжувати свою загарбницьку війну проти України, є також загрозою для німецької безпеки.

Як зазначили в МЗС, німецький уряд у всіх переговорах із китайською стороною дуже чітко дає зрозуміти, "наскільки глибоко ми стурбовані підтримкою Росії з боку Китаю". Канцлер Фрідріх Мерц порушив це питання під час зустрічі з президентом КНР Сі Цзіньпіном під час свого візиту до Китаю в лютому. Це питання також інтенсивно обговорюється з європейськими партнерами.

Звернення з проханням про термінову зустріч є засобом чіткого дипломатичного протесту, але ще не є офіційним викликом.

У травні стало відомо, що наприкінці минулого року китайські збройні сили таємно провели навчання для близько 200 російських солдатів на території Китаю. Деякі з них згодом повернулися, щоб воювати в Україні.

Інформація була підтверджена спеціальними службами Євросоюзу.

Як повідомляла "Європейська правда", канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив за посилення торговельних заходів ЄС проти Китаю.