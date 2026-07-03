СМИ: МИД Германии вызвал посла Китая на беседу из-за обучения российских солдат

В четверг китайского посла в Германии вызвали в Министерство иностранных дел для срочных переговоров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

По данным источников в аппарате главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, темой обсуждения стали сообщения о том, что российских солдат обучают в Китае. В этих сообщениях речь идет о поддержке России со стороны государственных структур Китая, в частности Народно-освободительной армии.

В министерстве добавили, что эти сообщения являются "очень тревожными, поскольку, по сути, то, что мы часто четко заявляли, остается актуальным: Россия представляет собой самую большую угрозу для нашей евроатлантической безопасности". В ведомстве добавили, что все, что дает РФ возможность продолжать свою захватническую войну против Украины, также представляет угрозу для безопасности Германии.

Как отметили в МИД, немецкое правительство во всех переговорах с китайской стороной очень четко дает понять, "насколько глубоко мы обеспокоены поддержкой России со стороны Китая". Канцлер Фридрих Мерц поднял этот вопрос во время встречи с президентом КНР Си Цзиньпином в ходе своего визита в Китай в феврале. Этот вопрос также интенсивно обсуждается с европейскими партнерами.

Обращение с просьбой о срочной встрече является средством четкого дипломатического протеста, но пока не является официальным вызовом.

В мае стало известно, что в конце прошлого года китайские вооруженные силы тайно провели учения для около 200 российских солдат на территории Китая. Некоторые из них впоследствии вернулись, чтобы воевать в Украине.

Информация была подтверждена спецслужбами Евросоюза.

Как сообщала "Европейская правда", канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за усиление торговых мер ЕС против Китая.