Фон дер Ляєн визнала "технічні проблеми" з новою системою в'їзду в ЄС

Нова цифрова система в’їзду/виїзду ЄС стикається з "технічними проблемами".

Це визнала в п’ятницю голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ми працюємо разом із державами-членами над тим, щоб ці технічні проблеми були вирішені", – сказала фон дер Ляєн на пресконференції в Корку, Ірландія.

Система EES викликає занепокоєння з моменту її поступового впровадження минулого року, але проблеми загострилися у зв’язку зі збільшенням авіатрафіку під час пікового літнього туристичного сезону в Європі.

Аеропорти та авіакомпанії звинувачують нову систему прикордонного контролю – яка вимагає від мандрівників із країн, що не входять до ЄС, реєстрації своїх біометричних даних – у багатогодинних чергах, перебоях у роботі та пропущених стикувальних рейсах.

"Ще потрібно докласти чимало зусиль, щоб спільно з державами-членами вирішити ці технічні проблеми", – зазначила фон дер Ляєн.

Ці коментарі свідчать про зміну тону з боку Комісії, яка раніше применшувала значення перебоїв, пов’язаних із системою EES. "У більшості аеропортів ЄС цей вплив дійсно є обмеженим", – заявив у середу Маркус Ламмерт, речник Комісії з питань внутрішніх справ.

Раніше цього року Комісія заявляла, що реєстрація в’їзду чи виїзду зазвичай займає близько 70 секунд.

Авіакомпанії та аеропорти написали листа до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, в якому закликали призупинити дію нової системи біометричного прикордонного контролю ЄС на пік літнього курортного сезону, зазначаючи, що деякі рейси вилітають заповненими лише наполовину, а пасажири змушені стояти в чергах до п’яти годин.

Система EES "не змінила правові рамки щодо правил в’їзду та виїзду з ЄС; вона лише забезпечує прозорість дотримання цих правил", заявила фон дер Ляєн.

Європейська комісія захищає систему, вказуючи на її переваги з точки зору безпеки. За період від її запуску в жовтні минулого року до квітня "було виявлено понад 700 осіб, які становлять загрозу безпеці Європи", зазначила вона.

Міністр внутрішніх справ Ірландії Джим О’Каллаган зазначив, що з того часу ці цифри зросли до "приблизно тисячі осіб", додавши, що з моменту впровадження системи перевірками EES пройшли близько 110 мільйонів пасажирів.

"Система є ефективною з точки зору захисту безпеки Європейського Союзу", – сказав О’Каллаган.

Нещодавно керівник компанії, що управляє аеропортами Рима заявив, що аеропорти італійської столиці будуть змушені призупинити дію нової біометричної прикордонної системи ЄС, щоб впоратися з літнім напливом туристів.

Про те, як почалося застосування нової системи, читайте у статті: Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.